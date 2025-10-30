Российская актриса рассказала о походах в церковь вместо Хеллоуина

Актриса Татьяна Догилева заявила, что не приветствует Хеллоуин и ходит в церковь

Народная артистка России, актриса и режиссер Татьяна Догилева рассказала, что не приветствует Хеллоуин — канун католического Дня Всех Святых. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я человек православный, хожу в церковь и молюсь, и все эти праздники (зарубежные — прим. «Ленты ру») не приветствую», — поделилась актриса.

Догилева также рассказала, что училась в историко-литературном классе и интересовалась историей, поэтому она знает о Велесовой ночи, которая считается древним славянским языческим праздником — аналогом Хеллоуина.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов захотел штрафовать граждан и компании за празднование Хеллоуина.