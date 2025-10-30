Российские «Пираньи-20» запустили в серию

СКБ Piranha запустило серийное производство FPV-дронов «Пиранья-20»

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) Piranha запустило серийное производство FPV-дронов «Пиранья-20». Об этом сообщает газета «Известия».

Беспилотником можно управлять по оптоволокну или радиоканалу. Грузоподъемность «Пираньи-20» составляет 30 килограммов. Скорость дрона при полной загрузке — 50-60 километров в час.

Основная задача «Пираньи-20» — доставка грузов на передовую. По словам руководителя по связям с общественностью СКБ, использование беспилотника «сокращает время и повышает безопасность».

В августе на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» представитель СКБ Piranha заявил, что организация ежемесячно производится до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья».

В феврале представитель СКБ сообщил, что организация создала и успешно испытала аналог китайского беспилотника Mavic — многофункциональный дрон-ретранслятор «Сова-13», позволяющий операторам самостоятельно менять частоты на нужные перед боевым вылетом.