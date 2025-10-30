Российские войска нанесли удар по телебашне в Чернигове

ВС России нанесли удар по телебашне в Чернигове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по телебашне в Чернигове. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Зомбирующая пропаганда Зеленского пока может быть недоступна населению региона», — сказано в публикации.

28 октября дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Сообщалось о перебоях с интернетом и связью.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.