Российские войска нанесли удар по телебашне в Чернигове

ВС России нанесли удар по телебашне в Чернигове
Алевтина Запольская
Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по телебашне в Чернигове. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Зомбирующая пропаганда Зеленского пока может быть недоступна населению региона», — сказано в публикации.

28 октября дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Сообщалось о перебоях с интернетом и связью.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.

