Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

Российские военные пресекли попытку деблокировать ВСУ со стороны Гришино
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из окружения со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, были сорваны девять попыток украинских войск атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

Минобороны также заявило, что в ответ на атаки ВСУ по территории России ночью был нанесен удар по украинским объектам. В частности под атаки попали предприятия военно промышленного комплекса (ВПК).

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.

