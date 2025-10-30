Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

Российские военные пресекли попытку деблокировать ВСУ со стороны Гришино

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырваться из окружения со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, были сорваны девять попыток украинских войск атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

Минобороны также заявило, что в ответ на атаки ВСУ по территории России ночью был нанесен удар по украинским объектам. В частности под атаки попали предприятия военно промышленного комплекса (ВПК).

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) для обеспечения доступа иностранных журналистов. При этом украинские власти должны принять решение о судьбе своих граждан — украинских солдат, блокированных в Купянске и Красноармейске, указал он.