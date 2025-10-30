Российские врачи спасли пациента от ампутации

Врачи в Кабардино-Балкарии спасли пациента от ампутации ноги

Врачи в Кабардино-Балкарии спасли 66-летнего пациента от ампутации ноги. Об этом сообщает Mash Gor.

Мужчина был госпитализирован в Республиканский центр высоких медицинских технологий с тромбом в бедре. Его нога отекала и почти перестала получать кислород. Хирурги провели операцию и затем поставили стент, чтобы сосуд снова не перекрылся. Конечность полностью восстановилась.

