С экс-знатока «Что? Где? Когда?» взыскали иноагентский штраф

РИАН: С экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова взыскали иноагентский штраф

Приставы взыскали с бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Таким образом, общая сумма долга экс-знатока уменьшилась со 130 тысяч рублей до 90 тысяч рублей, отмечает агентство.

Ранее бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал слова Аскерова о том, что он считает нормальным удары украинской армии по мирному населению Белгорода. Барщевский назвал эти слова непростительными. Он также рассказал, что Аскерова нередко выгоняли со съемочной площадки «Что? Где? Когда?» за хамское поведение.