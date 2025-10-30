Мир
Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

Швейцария ввела запрет на транзакции, связанные с «Северными потоками»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Швейцария ввела предусмотренный в 18-м пакете антироссийских санкций Евросоюза запрет на транзакции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, таким образом Берн блокирует техобслуживание и «любое использование газопроводов в будущем».

Ранее источники немецкой газеты Bild сообщили, что в Швейцарии идут тайные переговоры о возобновлении работы газопровода «Северный поток-2». По их словам, посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл уже несколько раз побывал в стране, где находится штаб-квартира Nord Stream 2 AG, для обсуждения потенциальной сделки

