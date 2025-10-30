Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

Мечтавшая о детях ростовчанка Коновалова рассказал о случившемся с ней чуде

Жительница Ростова-на-Дону Лада Коновалова сильно хотела детей и несколько лет переживала, что не может родить их. О необычном решении ее проблемы рассказывает KP.RU.

Практически отчаявшись стать матерью, женщина оказалась в церкви. Там она поняла, что ей просто нужно было измениться, чтобы все получилось.

Так, спустя некоторое время у нее родился сын Георгий, которого россиянка назвала в честь священника, ставшего ее проводником к вере. О второй беременности женщина узнала через год после родов. Второго ребенка было решено назвать Герда.

В какой-то момент в семье произошел переломный момент, который едва не привел к разводу супругов. Тогда муж Коноваловой тоже решил обратиться к церкви, что помогло сохранить брак. Результатом этого решения оказалось венчание и новая мечта женщины о ребенке.

Со своей мечтой она вновь повернулась к церкви, попросив матушек молиться за зачатие малыша. Долго ждать не пришлось, и уже скоро на свет появилась Варвара.

Благодарная женщина решила отплатить церкви. Теперь она является сестрой милосердия и помогает тем, кто оказался в беде. Прежде, чем идти учиться, она взяла благословение у батюшки. Он сказал: «Это продолжение твоего служения, только теперь ты несешь милосердие женщинам».

Сейчас героиня истории работает рядом с роженицами — подсказывает, как дышать, как сохранять силы, поддерживает словом и просто своим присутствием.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру.