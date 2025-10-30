Силовые структуры
Следователи опровергли одну из версий исчезновения семьи Усольцевых

СК РФ опроверг версию побега Усольцевых из-за бизнеса главы семьи
Екатерина Кашурникова
Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи не рассматривают версию побега исчезнувшей семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным ведомства, официальной версией остается несчастный случай. Следствие не располагает информацией об отчете Усольцева за расход денежных средств.

Ранее в сети появилась информация о том, что семья могла добровольно сбежать из-за финансовых обязательств Сергея по бизнесу.

Следователи ответили на вопросы об исчезновении семьи Усольцевых.

