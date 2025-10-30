Площадь снежного покрова в России оценили

Синоптик Вильфанд: Снегом покрыта половина территории России

Снегом покрыта половина территории России. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По подсчетам синоптика, на конец октября площадь снежного покрова в стране составляет порядка 50-55 процентов. При этом только неделю назад показатель достигал всех 60 процентов. Уменьшение произошло за счет юга Сибири — там снег лег очень рано, помешав уборке урожая, и спустя три недели растаял, объяснил Вильфанд. Снег также сошел в Бурятии и некоторых районах Забайкальского края. Однако уже в ближайшие дни покров восстановится, подчеркнул метеоролог. Кроме того, снег будет постепенно устилать Приморье.

Жители европейской части России снег увидят не скоро. По словам Вильфанда, он не выпадет ни в конце октября, ни в начале ноября, пока в регионе присутствуют теплые воздушные массы. В Москве ноябрь, согласно его прогнозам, будет облачным и дождливым. Когда же осадки будут ослабевать, может выглянуть солнце. Температура будет держаться на 1,5 градуса выше нормы.