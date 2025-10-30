Бывший СССР
Стало известно о переброске ВСУ роты из заключенных и дезертиров

ТАСС: ВСУ в Харьковской области стали бросать в контратаки спецроты «Шквал»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области начали применять для контратак штурмовые группы спецроты «Шквал». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Как уточняется, они формируются посредством переброски бывших заключенных и дезертиров. Кроме того, туда попадают неугодные командованию военнослужащие.

По данным силовиков, для проведения контратаки вражеские силы задействовали две штурмовые группы от спецроты «Шквал» 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады при поддержке ударных дронов типа «Баба-яга». В рамках отражения уничтожено более десятка украинских бойцов, уточнили журналистам издания.

На участке фронта между населенными пунктами Меловое — Хатнее Российская армия продвигается вперед. В ходе продвижения в плен были взяты двое солдат 159-й отдельной мехбригады ВСУ.

Ранее газета «Красная звезда» рассказала о российском снайпере с позывным Никон, который обманывает дроны ВСУ. По словам самого военнослужащего, он отвлекает операторов беспилотников противника от основной снайперской группы, выманивает дрон, а после уничтожает цель.

