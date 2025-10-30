Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

Bloomberg: Tesla решила отозвать Cybertruck уже в десятый раз

Число отзывов Cybertruck от Tesla стало двузначным. Об этом сообщило Bloomberg.

Это случилось меньше чем через два года после выпуска этого автомобиля. Очередной, десятый по счету, отзыв коснется 6197 автомобилей Cybertruck. Причиной принятого решения стала потенциальная проблема с установкой дополнительного оборудования для езды по бездорожью. Теоретически при движении детали могут оторваться, а это повысит риск возникновения аварии.

Отмечается, что данный отзыв произошел всего через неделю после кампании по повышению безопасности, связанной с чрезмерно яркими габаритными огнями у 63619 пикапов. Среди других проблем, повлекших за собой отзывы: отслоение стальных элементов отделки, неисправные инверторы и слишком мелкий шрифт аварийных ламп.

В начале октября Национальное управление безопасности дорожного движения США начало расследование в отношении 2,88 миллиона электромобилей Tesla, оснащенных системой полного автономного вождения. Поводом для такого решения стали многочисленные случаи аварий с участием указанных электрокаров. Чиновники на тот момент располагали шестью доказанными случаями, когда автомобиль Tesla на автопилоте подъехал к перекрестку и продолжил движение на красный свет, что привело к ДТП.

