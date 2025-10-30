Ценности
07:00, 30 октября 2025Ценности

Топ популярной кантри-певицы расстегнулся перед публикой во время концерта

Кантри-певица Эмили Энн Робертс потерпела конфуз с топом во время концерта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @emilyann_music / TikTok

Популярная американская кантри-певица Эмили Энн Робертс потерпела конфуз перед публикой во время концерта. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

В размещенном ролике 27-летняя знаменитость рассказала, что надела на выступление брюки с широкими штанинами и топ, оформленный глубоким декольте и тремя маленькими застежками. По ее словам, пока она пела, одна из застежек расстегнулась и частично оголила грудь. В перерыве Робертс застегнула ее и попросила мужа принести ей толстовку. Она его надела и до конца своего выступления оставалась в нем.

«И весь оставшийся полуторачасовой концерт я буквально пела вот так. Горячо, да? Вот как я себя чувствовала. Горячо», — с иронией сказала звезда.

Ранее британская супермодель и актриса Кара Делевинь также потерпела конфуз с платьем на гала-вечере, который состоялся в Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Тогда манекенщица запечатлела себя на камеру перед выходом на публику. На ней было надето блестящее макси-платье, которое лопнуло на ягодицах и образовало большую дыру.

