08:19, 30 октября 2025Мир

Трамп пообещал назвать время и место американских испытаний ядерного оружия

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Charlie Riedel / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее назовет время и место американских испытаний ядерного оружия. Его цитирует газета The New York Times (NYT).

«Я думаю, что мы всё это достаточно хорошо засекречиваем», — сказал хозяин Белого дома после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом Трамп отметил, что в идеале он, напротив, «хотел бы увидеть денуклеаризацию».

Ранее Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что распорядился в срочном порядке провести испытания ядерного оружия.

