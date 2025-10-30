Трамп убедил страну БРИКС покупать американские энергоносители

Трамп: Китай согласился покупать нефть и газ у великого штата Аляска

Китай согласился покупать энергоносители у США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, речь идет об очень масштабной сделке, предполагающей приобретение КНР нефти и газа «у великого штата Аляска». Как уточнил Трамп, министр энергетики США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические команды вскоре проведут встречу, на которой обсудят подробности соответствующего торгового соглашения.

До этого стало известно, что в противостоянии с Китаем Трамп пошел на уступки. В частности, он снизил пошлины на импортные товары из КНР на десять процентных пунктов. Таким образом, если раньше речь шла о тарифе в 57 процентов, то теперь он опустился до 47 процентов.