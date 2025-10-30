Трампа призвали не размахивать ядерной дубиной

Лидер ЛДП Белоруссии Гайдукевич призвал Трампа не размахивать ядерной дубиной

Президенту США Дональду Трампу не стоит «размахивать ядерной дубиной» и угрожать России. К этому главу государства призвал лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Белоруссии, зампред комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, передает РИА Новости

Он подчеркнул, что заявление главы Белого дома о том, что США обладает самым большим ядерным арсеналом не соответствует действительности. Депутат также подчеркнул, что Москва в отличие от Вашингтона «никого ничем не пугала», а также всегда призывала решать конфликты дипломатическим путем.

«Заявление Трампа такое воинственное. Не надо ядерной дубиной махать. Заявление о том, что у США больше всего ядерного оружия — это, во-первых, неправда. Во-вторых, очевидно, что России военное поражение нанести невозможно. Поэтому надо договариваться. Ничего хорошего для мира конфронтация США и России не принесет», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он также заявил, что США обладает самым большим ядерным арсеналом, однако отметил, что Китай в течение пяти лет Китай может их догнать.