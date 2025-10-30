Спорт
10:05, 30 октября 2025

Тренер «Вашингтона» оценил снижение результативности Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: Бывают периоды, когда шайбы не залетают в ворота
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил снижение результативности российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в первых играх нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал в подкасте Sports Junkies.

Карбери отметил, что поводов для беспокойства нет, поскольку это естественный цикл в игре. «С Овечкиным все хорошо. Паниковать не о чем. Просто иногда бывают такие периоды, когда шайбы не заходят в ворота, — нужно просто через это пройти и продолжать занимать выгодные позиции, создавать моменты», — сказал он.

Ранее Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона. В четырех стартовых матчах регулярного чемпионата он не забросил ни одной шайбы. А в десяти матчах отметился всего двумя шайбами.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Действующий контракт россиянина с командой истекает по окончании нынешнего сезона, который стартовал 8 октября.

