Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона НХЛ

Овечкин не забил в четвертом матче на старте сезона НХЛ и повторил антирекорд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона. Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 15 октября Кэпиталс на своей площадке победили «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в овертайме решающую шайбу забросил игрок хозяев Джейкоб Чикран. В составе «Тампы» результативной передачей отметился россиянин Никита Кучеров.

Овечкин ушел с площадки без набранных очков. В четырех стартовых матчах регулярки он пока не забросил не одной шайбы. Это повторение личного антирекорда россиянина. Такое ранее происходило в сезонах-2023/2024 и 2012/2013.

Ранее 40-летний Овечкин установил рекорд среди россиян по количеству сезонов, проведенных в НХЛ. Нынешний сезон стал для форварда 21-м в карьере.