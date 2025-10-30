Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:56, 30 октября 2025Культура

Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Народный артист СССР узбекский актер Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Авазов А., Шамсутдинов Р. / ТАСС

Актер Якуб Ахмедов, известный по роли в киносказке 1979 года «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

С 1959 года Ахмедов работал в Узбекском национальном театре имени Хамзы, а до 2013 года был его директором. Всего в его фильмографии больше пятидесяти фильмов и сериалов, среди которых «Очарован тобой», «Дочь Ганга», «Седьмой джинн». Также актер принимал участие в дублировании на узбекский язык более четырехсот лент.

В 1974 году он получил звание народного артиста Узбекской ССР, спустя три года стал лауреатом Госпремии СССР. В 1991 году был удостоен звания народного артиста СССР.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Власти Польши анонсировали открытие двух погранпунктов на границе с Белоруссией

    В России объяснили угрозы Киева желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Международные резервы России сократились

    Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

    Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

    ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Владельцам собак назвали действительно необходимые вещи для питомца

    Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости