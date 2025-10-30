Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Народный артист СССР узбекский актер Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет

Актер Якуб Ахмедов, известный по роли в киносказке 1979 года «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

С 1959 года Ахмедов работал в Узбекском национальном театре имени Хамзы, а до 2013 года был его директором. Всего в его фильмографии больше пятидесяти фильмов и сериалов, среди которых «Очарован тобой», «Дочь Ганга», «Седьмой джинн». Также актер принимал участие в дублировании на узбекский язык более четырехсот лент.

В 1974 году он получил звание народного артиста Узбекской ССР, спустя три года стал лауреатом Госпремии СССР. В 1991 году был удостоен звания народного артиста СССР.

Ранее стало известно, что заслуженный артист РФ, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет.