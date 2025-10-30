Экономика
13:08, 30 октября 2025

Ушедший из России бренд спортивной одежды пострадал от падения продаж

Puma: Чистый убыток компании в III квартале составил 62,3 миллиона евро
Кирилл Луцюк

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Если в III квартале 2024 года чистая прибыль компании Puma составила 127,8 миллиона евро, то в аналогичный период 2025 года она получила чистый убыток в 62,3 миллиона евро. Об этом сообщается на официальном сайте этого производителя спортивной одежды.

Продажи снизились на 10,4 процента, до 1 955,7 миллиона ​​евро. Причиной этого компания называет стратегические инициативы по перестройке. Скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов упала до 39,5 миллиона евро.

Отмечается, что бренду приходится считаться с уменьшением потребительского интереса, низким качеством дистрибуции и предложения продукции, которая не пользуется спросом на рынке. В такой ситуации компания запланировала сократить около 900 должностей «белых воротничков» по ​​всему миру к концу 2026 года. В 2025 году сократили 500 должностей. Как отметило агентство Bloomberg, к концу следующего года общее число сокращений составит около 20 процентов от общего числа сотрудников Puma. Также Puma собирается уменьшить общий размер своего ассортимента продукции и количество новых изделий, выпускаемых ежегодно.

Весной торговая неопределенность и геополитическая напряженность обернулись для немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma замедлением продаж и падением акций до самого низкого с 2016 года уровня.

