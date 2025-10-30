В Днепропетровске заявили о повреждении инфраструктуры после ракетного удара

Глава Днепропетровской ОВА Гайваненко: В городе повреждена инфраструктура

В Днепропетровске в результате ракетного удара поврежден объект инфраструктуры. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Владислав Гайваненко.

«Ракетная атака на Днепр. В городе поврежден инфраструктурный объект», — говорится в публикации.

О каком именно объекте речь, не уточняется.

Ранее в октябре российские военные во время операции по радиоперехвату установили, что украинские бойцы паникуют и дезертируют в оборонительных боях на днепропетровском направлении. Отмечалось, что причиной панических настроений в Вооруженных силах Украины является профессионализм российских войск.