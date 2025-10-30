Россия
В Госдуме назвали дату Октябрьской революции днем траура после идеи объявить ее выходным

Депутат Госдумы Милонов назвал дату Октябрьской революции днем траура
Фото: Public Domain / Wikimedia

День Октябрьской революции является не праздником, а днем траура. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Так он отреагировал на идею сделать в эту дату выходной день.

«Нет информации о том, в каких странах день траура является выходным. Считаю, что обе даты февральского и октябрьского переворота должны стать памятными датами национального траура», — сказал парламентарий.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект о выходном 7 ноября в честь Дня Октябрьской социалистической революции. С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Предложение обосновали тем, что сохранение даты в исторической памяти должно способствовать укреплению гражданской сплоченности в текущих условиях.

