В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

Песков напомнил о действующем моратории на ядерные испытания
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Здесь действительно есть все-таки текущий мораторий», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» успешно завершены. Путин подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.

30 октября президент США Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер отметил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

