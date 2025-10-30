Захарова обвинила Польшу в содействии ударам Украины по объектам РФ в Европе

Польша не просто не поддерживает международное право, но и содействует украинским ударам по российским объектам в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Слова дипломата стали реакцией на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска о праве Киева наносить удары по российским целям на территории европейских стран. «Важно, что это слова Туска, а не обозревателя, который может нести любую чушь. Он без малейшего стеснения говорит, что главной проблемой "Северного потока" является факт его постройки. Тот же Сикорский говорит, что не считает подрывы потоков преступлением и гордится отказом суда выдавать задержанных украинцев», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Она подчеркнула, что подобные заявления не имеют ничего общего с международным правом.