17:08, 30 октября 2025Мир

Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) не имеют ничего общего с международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как заявления Сикорского, извините, вообще соотносятся с международным правом? Брюссель всеми способами защищает и поддерживает МУС, я имею в виду, брюссельская бюрократия, вопреки даже заявлениям своих стран-членов», — ответила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, МУС является одним из инструментов стран Запада для «сохранения неоколониального влияния на страны Глобального Юга».

Ранее Сикорский заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве, в соответствии с ордером МУС.

Польский депутат Славомир Ментцен после этого заявления обратил внимание, что глава МИД Сикорский выборочно следует указаниям МУС, угрожая президенту России, но в то же время закрывая глаза на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

