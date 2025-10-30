В России объяснили отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа

Депутат Новиков: Для встречи Путина и Трампа нужна подготовка рабочих групп

Отсутствие спешки в организации переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа объясняется желанием сторон выйти на конкретные договоренности и решения по результатам переговоров, что требует времени, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Трамп был автором идеи о проведении переговоров в Венгрии. И ясно, что встреча на Аляске требует определенного развития. Но быстро возникли сомнения относительно того, что новая встреча лидеров должна состояться в максимально быстрые сроки. Потому что, конечно, можно быстро ее организовать и пообсуждать политическую повестку — сверка часов всегда полезна. Но если задачи другие, нужно время», — сказал политик.

Для выхода на конкретные договоренности и решения по результатам переговоров, по словам Новикова, должна быть проведена большая подготовка на уровне рабочих групп. В сжатые сроки, как заметил депутат, выработать и согласовать необходимые решения невозможно.

«Тем более, в поиске решений ведь задействованы не только Вашингтон и Москва. Таким же значимым игроком является и Украина, у которой есть свое видение и подход. Так что отсутствие спешки в организации встречи Путина и Трампа кажется правильным подходом», — заключил Новиков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправится в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречу США и России в Будапеште. Переговоры назначены на 7 ноября.