В России ответили на ложь Зеленского о Покровске словами Райкина

Обозреватель Умеренков ответил на ложь Зеленского о Покровске цитатой Райкина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Обозреватель Евгений Умеренков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) «согласно снимкам с беспилотников», в городе находятся «около 200 российских солдат». Об этом он написал в своей статье в kp.ru.

При этом украинский лидер отметил, что «в этом районе численность российских солдат в восемь раз превышает численность украинских». На данное заявление Умеренков ответил цитатой из репризы актера советской эстрады и юмориста Аркадия Райкина. «Скока-скока?» — невольно вспоминается реприза Аркадия Райкина. Это получается, что Покровск удерживают всего 25 бравых всушников?» — написал обозреватель.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что продвижение российских войск в Красноармейске может привести к катастрофе для расположенных в городе украинских подразделений. По его словам, к такому результату приведет отступление в укрепрайоне «Цитадель».

