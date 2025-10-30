В России подросток одним ударом нокаутировал женщину и попал на видео

В Курске подросток одним ударом нокаутировал женщину. Видеозапись конфликта опубликовал Telegram-канал «Актуальный Курск».

На кадрах россиянка делает замечание проходившим мимо нее подросткам. Один из них вступает с женщиной перепалку, угрожая ударить ее. Та призывает его исполнить угрозы, вероятно, не веря в серьезность его намерений.

Женщина протягивает руки к молодому человеку, в это время он наносит ей удар кулаком в лицо. У россиянки подкашиваются ноги, она падает на асфальт и остается на нем до конца видео.

Проявления подростковой жестокости нередко попадают в СМИ. Одним из последний таких эпизодов стало происшествие в Петербурге, где пенсионерку избили за замечание шумной компании в автобусе. Женщина намерена обратиться в суд.