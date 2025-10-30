Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 30 октября 2025Россия

В России подросток одним ударом нокаутировал женщину и попал на видео

В Курске подросток одним ударом нокаутировал женщину, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Курске подросток одним ударом нокаутировал женщину. Видеозапись конфликта опубликовал Telegram-канал «Актуальный Курск».

На кадрах россиянка делает замечание проходившим мимо нее подросткам. Один из них вступает с женщиной перепалку, угрожая ударить ее. Та призывает его исполнить угрозы, вероятно, не веря в серьезность его намерений.

Женщина протягивает руки к молодому человеку, в это время он наносит ей удар кулаком в лицо. У россиянки подкашиваются ноги, она падает на асфальт и остается на нем до конца видео.

Проявления подростковой жестокости нередко попадают в СМИ. Одним из последний таких эпизодов стало происшествие в Петербурге, где пенсионерку избили за замечание шумной компании в автобусе. Женщина намерена обратиться в суд.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Швейцария ввела связанные с «Северными потоками» санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости