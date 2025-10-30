Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:17, 30 октября 2025Спорт

В России предложили в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок при самозапрете

В России могут увеличить штраф до 10 миллионов за прием ставок при самозапрете
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России предлагают в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

В случае, если положения примут, за прием ставок от таких граждан должностных лиц могут штрафовать на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, а юридических лиц — от 5 до 10 миллионов. Ранее санкции составляли всего 10-30 тысяч рублей и 50-100 тысяч рублей соответственно. Автором поправок ко второму чтению законопроекта стал депутат Госдумы Евгений Марченко.

Законопроект о введении механизма добровольного отказа от азартных игр направлен на усиление защиты граждан от игровой зависимости и повышение ответственности операторов азартных игр за нарушение запретов. Впервые его вынесли на рассмотрение Госдумы в мае и приняли в первом чтении в октябре.

Согласно этой инициативе граждане могут подать заявление в единый реестр, который запрещает букмекерам, казино и тотализаторам принимать ставки от таких лиц и рассылать им рекламные сообщения. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» на срок не менее 12 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай

    Захарова ответила на угрозы Польши арестовать Путина

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости