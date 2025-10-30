В России предложили в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок при самозапрете

В России предлагают в 100 раз увеличить штрафы за прием ставок от лиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

В случае, если положения примут, за прием ставок от таких граждан должностных лиц могут штрафовать на сумму от 1 до 3 миллионов рублей, а юридических лиц — от 5 до 10 миллионов. Ранее санкции составляли всего 10-30 тысяч рублей и 50-100 тысяч рублей соответственно. Автором поправок ко второму чтению законопроекта стал депутат Госдумы Евгений Марченко.

Законопроект о введении механизма добровольного отказа от азартных игр направлен на усиление защиты граждан от игровой зависимости и повышение ответственности операторов азартных игр за нарушение запретов. Впервые его вынесли на рассмотрение Госдумы в мае и приняли в первом чтении в октябре.

Согласно этой инициативе граждане могут подать заявление в единый реестр, который запрещает букмекерам, казино и тотализаторам принимать ставки от таких лиц и рассылать им рекламные сообщения. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» на срок не менее 12 месяцев.