Наука и техника
17:56, 30 октября 2025Наука и техника

В России представили беспилотный мостоукладчик

«Гумич-РТК» представила роботизированный мостоукладчик «Импульс-Мост»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Инженерия войны⚔️»

Компания «Гумич-РТК» представила роботизированный мостоукладчик «Импульс-Мост» на выставке «Интерполитех-2025» в Москве. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Инженерия войны».

Беспилотный мостоукладчик построен на базе робототехнического комплекса «Импульс-М». Машина весом 280 килограммов несет мост длиной шесть метров. Полотно позволяет перемещать транспорт массой до 500 килограммов. Дальность действия мостоукладчика при использовании радиоканала составляет пять километров, а управление по оптоволокну обеспечивает дальность до 20 километров.

Гусеничная платформа «Импульс-М» может нести около тонны груза и тянуть прицеп весом до 1,5 тонны. Робота можно использовать для поражения целей, постановки мин и перевозки различных грузов.

Ранее в октябре «Известия» писали, что Вооруженные силы России получили мостоукладчики на базе роботизированных платформ. Машины позволяют легкой технике преодолевать рвы и траншеи.

    Все новости