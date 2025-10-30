Культура
05:41, 30 октября 2025Культура

В России призвали скинуться деньгами на нарколога для Волочковой

Глава ФПБК Бородин призвал открыть сбор денег на нарколога для Волочковой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал открыть сбор денег на хорошего нарколога для балерины Анастасии Волочковой. Об этом он заявил порталу «Абзац».

Он обвинил артистку в злоупотреблении алкоголем. «Она постепенно спивается. Каждый раз я ее вижу в коматозе. Ее срочно нужно лечить, мы ее теряем», — указал общественник.

В августе нарколог Василий Шуров заявил, что Волочкова столкнулась с алкогольной деградацией. Специалист назвал алкогольную зависимость балерины запущенной. Он подчеркнул, что артистка не хочет лечиться, несмотря на очевидную проблему и свойственные ей провалы в памяти. В ответ танцовщица назвала врача никому не известным «конченым чмошником», обвинила в попытке пиара на ее имени и заявила, что у нее нет проблем с алкоголем.

