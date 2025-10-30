Моя страна
В России спасли просидевшую два дня на дереве кошку

Уфимские спасатели достали просидевшую два дня на дереве кошку
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Уфа Башкортостан | Новости 🗞»

В России спасли кошку, которая два дня просидела на дереве. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Уфа Башкортостан».

По данным издания, четвероногое взобралось на дерево и отказывалось спускаться и «идти на переговоры» с местными жителями. В результате пришлось вызвать уфимских спасателей, которые достали кошку с помощью лестницы.

Ранее в октябре в Татарстане семья спасла придавившего себе хвост бобра. Случай произошел в Кукморском районе республики, возле села Байлянгар. Семья Аглиуллиных обнаружила в лесу животное, застрявшее под весом ствола, который он грыз.

Также в Приамурье полицейские спасли косулю. Сотрудники транспортной полиции пришли на помощь дикому парнокопытному после получения сообщений от жителей.

