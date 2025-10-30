В России зарегистрировали товарный знак Visa

Роспатент зарегистрировал товарный знак Visa

Представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) одобрили заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Отмечается, что заявка была подана 10 сентября 2025 года. Товарный знак зарегистрировали по классам № 9, № 16, № 25, № 35, № 36, № 41 и № 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе — дистанционное банковское обслуживание, а также обслуживание по дебетовым и кредитным банковским картам. Действие товарного знака в России истечет через девять лет — 10 сентября 2034 года.

Как и в случае с регистрацией товарных знаков ушедших из России автогигантов, подобные действия Visa могут вовсе не означать стремления компании вернуться обратно. Подобным образом, поясняют эксперты, покинувшие российский рынок бренды хотят защититься от недобросовестного использования своих товарных наименований в РФ третьими лицами. Ожидать же полноценного скорого возращения Visa и Mastercard не стоит, заявлял эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам Александр Вайс. Первые шаги в этом направлении, отмечает он, эти компании могут сделать в лучшем случае не раньше 2027 года.

Международные платежные системы Visa и Mastercard покинули российский рынок вскоре после начала боевых действий на Украине. После их ухода отечественные финансовые организации продлили сроки использования действующих карт, но новые не выпускали. Эти карты в итоге перестали работать за границей, но продолжили функционировать на внутреннем рынке.

В начале июля 2025 года стало известно о решении ЦБ ограничить период действия подобного рода карт. Эта мера, отмечала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, позволит усилить борьбу с финансовыми злоумышленниками, которые нередко снимают деньги с просроченных карт. В регуляторе в итоге пообещали установить разумный срок для замены Visa и Mastercard. Выводить из оборота такие карты необходимо постепенно, отметил глава НСПК Дмитрий Дубынин. Эта процедура связана с истекшими в начале 2025 года сроками сертификатов безопасности, пояснил он.