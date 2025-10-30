В российском регионе найден напавший на супругов мужчина

В Белгородской области СК задержал обвиняемого в убийстве и изнасиловании

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета (СК) России по Белгородскому гарнизону задержали рядового Алексея К., который расправился с супругами и скрылся. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в октябре он, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, расправился с владельцем дома, а потом изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. Его поймали в течение нескольких часов.

Военный проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

