13:45, 30 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе найден напавший на супругов мужчина

В Белгородской области СК задержал обвиняемого в убийстве и изнасиловании
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета (СК) России по Белгородскому гарнизону задержали рядового Алексея К., который расправился с супругами и скрылся. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в октябре он, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, расправился с владельцем дома, а потом изнасиловал его жену и скрылся с места преступления. Его поймали в течение нескольких часов.

Военный проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее в Красноярске женщину отправили на лечение за покушение на сына.

    Все новости