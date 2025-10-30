Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 30 октября 2025Россия

В российском регионе появятся народные дружины для защиты границы от НАТО

В Карелии появятся народные дружины для защиты границы с Финляндией
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В российском регионе появятся народные дружины для защиты границы от НАТО. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Дружинники займутся защитой российско-финской границы. Финляндия официально стала страной-подписантом Североатлантического договора 3 апреля 2023 года на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство», — сообщил в этой связи глава Карелии Артур Парфенчиков.

В октябре стало известно, что НАТО формирует на территории Финляндии новую бригаду. Она будет дислоцирована в 130-170 километрах от Карелии и Мурманской области. Предполагается, что основу новой бригады составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции численностью пять тысяч человек. В задачи соединения входит проведение операций в арктических условиях.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона

    Обвал биржевых цен на бензин в России остановился

    Синоптик оценил перспективу морозов в начале ноября

    Стало известно о предлагаемой мере пресечения бывшему мэру Одессы

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

    Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости