В российском регионе появятся народные дружины для защиты границы от НАТО

В Карелии появятся народные дружины для защиты границы с Финляндией

В российском регионе появятся народные дружины для защиты границы от НАТО. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Дружинники займутся защитой российско-финской границы. Финляндия официально стала страной-подписантом Североатлантического договора 3 апреля 2023 года на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство», — сообщил в этой связи глава Карелии Артур Парфенчиков.

В октябре стало известно, что НАТО формирует на территории Финляндии новую бригаду. Она будет дислоцирована в 130-170 километрах от Карелии и Мурманской области. Предполагается, что основу новой бригады составит 19-я арктическая механизированная бригада Вооруженных сил Швеции численностью пять тысяч человек. В задачи соединения входит проведение операций в арктических условиях.