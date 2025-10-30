В США пояснили слова Трампа о начале ядерных испытаний

Слова главы Белого дома Дональда Трампа не означают, что США немедленно будут возобновлять ядерные испытания. Об этом заявил кандидат на пост главы Стратегического командования американских Вооруженных сил (ВС) (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл в ходе слушаний комитета Сената по вооруженным силам, трансляцию ведет телеканал CNBC.
«Я бы не стал утверждать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. Его цитата была следующей: "Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях". Ни КНР, ни Россия их не проводили», — заявил вице-адмирал в Сенате США.
Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Предполагается, что речь идет о России и Китае.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон до публичных заявлений Трампа никак не уведомлял Москву о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что хоть это суверенное решение США, российская сторона может ответить на этот шаг, поскольку он нарушает действующий мораторий.