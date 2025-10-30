Из жизни
05:01, 30 октября 2025Из жизни

В Японии медведь растерзал человека

NHK World: В Японии медведь растерзал 67-летнего мужчину в префектуре Ивате
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Yoshimasa Nakano / Getty Images

В Японии медведь растерзал пожилого мужчину в префектуре Ивате. Об этом сообщает NHK World.

В понедельник, 27 октября, останки 67-летнего мужчины обнаружили в саду его дома в городе Итиносеки. Министерство окружающей среды Японии подтвердило, что на него напал медведь. Мужчина стал уже 11 жертвой нападений этих хищников в Японии с апреля.

Согласно исследованию NHK, только с начала октября от нападений медведей в стране пострадали 84 человека. Шестерых японцев звери растерзали. Предыдущее смертельное нападение медведя на человека в Японии произошло в пятницу, 24 октября в префектуре Акита.

2025 год стал для Японии рекордным по количеству нападений медведей. Жертвами хищников стали 11 человек, чего не случалось за всю историю наблюдений. Рост нападений медведей фиксируется по всей Японии в последние годы. Этот феномен специалисты объясняют спектром причин, от сокращения числа охотников до особых погодных условий, сложившихся в регионе.

Ранее губернатор префектуры Акита, где фиксируется больше всего нападений хищников, призвал на помощь японскую армию. Он заявил, что нагрузка на местные экстренные службы достигла предела.

