Медведица растерзала мужчину

В Японии медведица напала на четырех человек и убила одного из них

В Японии медведица напала на группу людей. Об этом сообщает Nippon.com.

Инцидент произошел в районе Тагонай деревни Хигасинарусе около 11 часов утра 24 октября. Медведица успела растерзать 38-летнего Есиюки Сасаки. Еще трое пострадавших — 65-летний отца Сасаки, а также пожилая пара в возрасте около 70 лет — получили серьезные травмы головы и лица. Все четверо были обнаружены без сознания возле автомобиля пожилой пары.

Позже выяснилось, что Сасаки, услышав крики пожилых спутников, бросился им на помощь и именно поэтому стал жертвой хищника.

Власти в тот же день ликвидировали взрослую самку медведя высотой около 1,2 метра со следами крови на лапах. По данным полиции, именно она совершила нападение. Трое выживших остаются в больнице в тяжелом состоянии, но находятся в сознании.

Ранее в Японии губернатор Акиты попросил помощи армии в борьбе с медведями-людоедами. Чиновник признал, что обстановка может выйти из-под контроля в любой момент и призвал армию вмешаться, чтобы остановить нашествие агрессивных медведей.