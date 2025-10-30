Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:33, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Варламов удивился дикой ситуации в криминальной столице США

Блогер Илья Варламов назвал дикой ситуацию со сквоттерами в Чикаго
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: TravelScape / Freepik

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) удивился ситуации со сквоттерами в американском городе Чикаго, который нередко называют криминальной столице США. В видео, которое доступно на YouTube, он счел диким то, как власти города реагируют на таких людей.

Варламов побеседовал с жителем города Артемом Андросовым, чью недвижимость самовольно заняли посторонние. По словам собеседника блогера, он обнаружил сквоттеров в квартире, которую недавно купил. При этом он отметил, что долго не мог выселить незнакомцев из своего жилья, несмотря на решение суда и обращения в полицию.

«Было решение [суда] о выселении. Но полиция каждый раз находила какие-то причины, чтобы этого не делать», — пожаловался Андросов. По его словам, освободить недвижимость удалось только после того, как он воспользовался услугами компании, которая профессионально выселяет сквоттеров.

Материалы по теме:
«Это мятеж!» Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
«Это мятеж!»Трамп ввел войска в Калифорнию. Что происходит на улицах и как погромы в Лос-Анджелесе изменят США?
10 июня 2025
Свобода без удобств В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Свобода без удобствВ США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
18 марта 2021

Всего, по его словам, он потратил на выселение незаконных жильцов порядка 12 тысяч долларов (950 тысяч рублей по текущему курсу), процесс занял несколько месяцев. Андросов подчеркнул, что сквоттеры не понесли никакого наказания и уже оккупировали недвижимость другого человека. Кроме того, по его словам, после выселения они устроили пожар в освобожденной квартире.

«Ситуация выглядит для меня дикой. Мы ведь в Америке, это твоя собственность», — прокомментировал рассказ Варламов. Он также удивился тому, что в Чикаго не могут найти управу на сквоттеров.

Ранее сообщалось, что пара бездомных из США, которые поселились в чужом доме, решили подать в суд на владельцев за выселение. Собственники жилья пожаловались на то, что судебная система несправедлива к владельцем недвижимости в таких делах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    «Самые сексуальные сестры Австралии» снялись в платьях с глубоким декольте

    НАТО начала готовить логистику для войны с Россией

    Россиян предупредили о наказании за обувь в подъезде

    Клуб НХЛ с россиянином в составе одержал очередную победу

    Главврач хосписа рассказала об ощущениях человека в конце жизни

    Мэр Находки пообещал наказать виновных в отмене городского крестного хода

    Варламов удивился дикой ситуации в криминальной столице США

    В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Пашинян призвал армян готовиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости