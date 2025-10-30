Варламов удивился дикой ситуации в криминальной столице США

Блогер Илья Варламов назвал дикой ситуацию со сквоттерами в Чикаго

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) удивился ситуации со сквоттерами в американском городе Чикаго, который нередко называют криминальной столице США. В видео, которое доступно на YouTube, он счел диким то, как власти города реагируют на таких людей.

Варламов побеседовал с жителем города Артемом Андросовым, чью недвижимость самовольно заняли посторонние. По словам собеседника блогера, он обнаружил сквоттеров в квартире, которую недавно купил. При этом он отметил, что долго не мог выселить незнакомцев из своего жилья, несмотря на решение суда и обращения в полицию.

«Было решение [суда] о выселении. Но полиция каждый раз находила какие-то причины, чтобы этого не делать», — пожаловался Андросов. По его словам, освободить недвижимость удалось только после того, как он воспользовался услугами компании, которая профессионально выселяет сквоттеров.

Всего, по его словам, он потратил на выселение незаконных жильцов порядка 12 тысяч долларов (950 тысяч рублей по текущему курсу), процесс занял несколько месяцев. Андросов подчеркнул, что сквоттеры не понесли никакого наказания и уже оккупировали недвижимость другого человека. Кроме того, по его словам, после выселения они устроили пожар в освобожденной квартире.

«Ситуация выглядит для меня дикой. Мы ведь в Америке, это твоя собственность», — прокомментировал рассказ Варламов. Он также удивился тому, что в Чикаго не могут найти управу на сквоттеров.

Ранее сообщалось, что пара бездомных из США, которые поселились в чужом доме, решили подать в суд на владельцев за выселение. Собственники жилья пожаловались на то, что судебная система несправедлива к владельцем недвижимости в таких делах.

