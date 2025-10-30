Силовые структуры
Военного пенсионера задержали в российском регионе из-за постов в соцсетях

В Выборге ФСБ задержала военного пенсионера из-за постов с призывами сдаваться
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Выборге сотрудники ФСБ задержали 73-летнего военного пенсионера из-за постов, которые он публиковал в социальных сетях. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, у пенсионера на странице было как минимум два поста, в которых он призывал российских военных сдаваться в плен.

На страничке у мужчины есть его фотографии, а также снимки его семьи, друзей из вуза и однополчан. По информации со страницы, в 1973 году задержанный окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище в Украинской ССР. Потом стал служить в танковом полку Среднеазиатского военного округа в восточной части Казахстана. Последнее время он публиковал цитаты из-за утраты сына.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Пожилому мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку.

