Вор в законе Вася Бандит пожаловался на здоровье

Защита просит суд освободить вора в законе Кокунова (Вася Бандит) от наказания

Защита вора в законе Игоря Кокунова, известного в преступном мире как Вася Бандит, просит суд освободить его от наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Криминальный авторитет жалуется на плохое состояние здоровья, поэтому не может отбывать в местах лишения свободы восемь лет и два месяца. Адвокаты направили соответствующее ходатайство в суд, указав в нем наличие заболевания, препятствующее пребыванию в колонии особого режима.

16 сентября суд признал Кокунова виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Он поехал отмечать свой новый срок в ресторан в Барвихе, воспользовавшись временем, отведенным на обжалование приговора.

Вася Бандит находится под домашним арестом. Ранее он говорил, что у него плохое самочувствие и некоторое время он провел в больнице с инсультом.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2020 году, тогда его поместили под домашний арест, однако он смог снять электронный браслет и сбежать из страны. В октябре 2024 года вора в законе экстрадировали из Албании.

По данным канала, мужчина провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни.