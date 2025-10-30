ВС России нанесли удар по особняку с украинскими офицерами

Вооруженные силы (ВС) России ударили по особняку с украинскими офицерами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, армия России около пяти часов утра 30 октября атаковала здание, в котором находились украинские военные и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Оно располагалось в Краматорске.

«Возле дома стояло пару десятков очень крутых машин. Прилет нарушил идиллию. СБУ мечется, скорые кого-то вывозят, раскопки продолжаются», — написал Лебедев.

В ночь на 30 октября российские военные нанесли массированный удар по Украине. Для этого были применены ракеты «Кинжал» и «Калибр».