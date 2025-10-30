Второй московский аэропорт приостановил полеты

Росавиация: В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичный аэропорт Внуково временно прекратил прием и отправку самолетов. Данные ограничения введены на фоне сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожении украинских беспилотников, летевших в сторону города. Число сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент достигло шести.