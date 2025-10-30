Силовые структуры
06:53, 30 октября 2025Силовые структуры

Взорвавший автомобиль российского офицера спрятал СВУ в лесу

ТАСС: Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера ВС РФ хранил СВУ в Битцевском лесу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ставший фигурантом дела о подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, прятал взрывчатые вещества и устройства для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) в Битцевском лесу. Новые подробности раскрыли журналисты ТАСС, изучившие судебные документы.

По данным следствия, Серебряков поместил взрывчатые вещества и технические устройства в коробку из-под молока. Она была спрятана в глубине дерева на территории леса. На нем он оставил пометку в виде буквы Z, уточняется в материалах.

До этого момента обвиняемый приобрел все необходимые компоненты по указанию куратора. Позднее он поменял место хранения компонентов. Неустановленный куратор в рамках встречи с Серебряков в Стамбуле дал ему 1,4 тысячи долларов, чтобы тот купил компоненты для СВУ.

Ранее выяснилось, что Евгений Серебряков был завербован для преступных целей в игре Mobile Legends. Организаторы преступной группы подыскивали тех, кто «негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма». После вербовки он выходил на связь с кураторами через приватный мессенджер.

