Захарова прокомментировала заколачивание памятника Пушкину в Одессе

Захарова обвинила ЮНЕСКО в безмолвии на заколачивание памятника Пушкину в Одессе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заколачивание досками памятника великому русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Одессе. Ее слова на брифинге передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Одессе прямо сейчас заколачивается памятник Пушкину. Международные организации безмолвствуют. Может быть, в ЮНЕСКО подумают, что там творится?» — заявила Захарова.

Она добавила, что ведомство будет информировать ответственных чиновников о бесчинствах над памятниками.

Ранее издание «Страна.ua» разместило ролик, на котором видно, как рабочие коммунальной службы готовят деревянные доски и располагают их рядом с монументом.

