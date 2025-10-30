Захарова рассказала о работе по возвращению арестованных в Азербайджане граждан

Россия ведет диалог с Азербайджаном по возвращению своих арестованных граждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, профильные ведомства обоих государств ведут диалог по этой теме. Захарова напомнила, что из Азербайджана уже вернулись российские журналисты. Она добавила, что вызывает отдельное беспокойство ситуация со студентом из Санкт-Петербурга Дмитрием Федоровым — посольство России в Баку направило запрос на предоставление медицинской помощи.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали июльский арест россиян в Баку. «Сейчас идет кропотливая работа, и президент [Путин] поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», — рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.