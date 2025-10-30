Зеленский заявил об ударе по Славянской ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России ударили по Славянской ТЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам украинского лидера, российские войска ударили по Славянской ТЭС несколько часов назад.
Ранее Зеленский продлил военное положение в стране на 90 дней. Украинский президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект 20 октября. До этого военное положение продлевалось 25 июля.
До этого стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество.