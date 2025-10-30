Бывший СССР
Зеленский заявил об ударе по Славянской ТЭС

Зеленский: ВС РФ ударили по Славянской ТЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России ударили по Славянской ТЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, российские войска ударили по Славянской ТЭС несколько часов назад.

Ранее Зеленский продлил военное положение в стране на 90 дней. Украинский президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект 20 октября. До этого военное положение продлевалось 25 июля.

До этого стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество.

