11:38, 30 октября 2025

Жена Барака Обамы оценила свой стиль до встречи с ним фразой «звучит не очень сексуально»

До Белого дома в стиле адвоката Мишель Обамы преобладали открытые плечи
Мария Винар

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена бывшего президента США Барака Обамы американский адвокат Мишель Обама оценила свой стиль до встречи с ним фразой «звучит не очень сексуально». Соответствующее интервью публикует People.

Знаменитость рассказала, что в 1980-е годы в ее гардеробе преобладали костюмы с открытыми плечами, блузки и колготки. «Теперь, когда я это вспоминаю, думаю, что он [Барак Обама] во мне нашел. Мне кажется, это звучит не очень сексуально», — с иронией отметила она.

При этом в разговоре с изданием Обама вспомнила о жизни в Белом доме, где ей приходилось носить строгую одежду. По ее словам, она пыталась смешивать в своих образах строгость и элегантность. «Вы должны вдохновлять, но при этом быть доступной. Вы должны быть уникальной, но в то же время представительной. И как чернокожая женщина я чувствовала, что должна убедиться, что люди видят мою женственность», — объяснила Обама.

В сентябре американская телеведущая, комментатор и блогерша Кинси Шофилд объяснила желание актрисы Меган Маркл хвастаться роскошным гардеробом.

