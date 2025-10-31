Аэропорт в российском городе ограничил полеты

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Волгограда временно ввел ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты с 07:07 по московскому времени. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнил представитель ведомства.

Ранее аналогичные меры вводились в четырех российских аэропортах. Речь шла о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о рухнувших на на дома, школу и детсад в Волгограде обломках БПЛА. В результате происшествия пострадал человек.