Анна Седокова посетила премию в откровенном платье

Певица Анна Седокова посетила премию «Жара Media Awards» в откровенном платье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в откровенном платье сделала фото в зале на церемонии вручения премии «Жара Media Awards 2025». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница посетила мероприятие в платье миди с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. При этом на голову она повязала платок, распустив завитые в локоны волосы. Образ певицы завершил яркий макияж.

Ранее в октябре Анна Седокова похвасталась грудью в наряде с глубоким декольте на фото.

Также Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте.